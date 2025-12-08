Elmas su Spalletti: "Gli voglio bene, resta un allenatore speciale! Ma ha perso e va bene"

"Una vittoria di personalità e cuore! Oltre 200 presenze con il Napoli? Un onore per me, spero di arrivare a 300. Pensiamo già al Benfica!". Il calciatore azzurro, Elijf Elmas, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, nel post partita di Napoli-Juventus. Di seguito le sue parole:

"Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi. Spalletti? Non l'ho visto. Gli voglio bene, resta per me un allenatore speciale, ma oggi ha perso e va bene così".