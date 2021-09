Di Lorenzo in tribuna, Mancini spiega: "Nessun problema fisico. Solo una scelta"

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio degli azzurri contro la Bulgaria.

"Chiesa sta facendo molto bene ma può sempre fare di più. C'è stato solo quell'infortunio, Florenzi è scivolato e abbiamo preso il contropiede. E' stata l'unica azione che abbiamo concesso e abbiamo pareggiato. La squadra ha continuato ad attaccare, ha proseguito nella ricerca del gol. Se giochiamo come nel secondo tempo credo si possa vincere in Svizzera".

Quanti cambi hai in mente di fare in Svizzera?

"Ora la cosa più importante è recuperare le forze per domenica, anche perché abbiamo attaccato tanto e nel finale siamo diventati anche un po' arruffoni. Ma abbiamo creato talmente tante occasioni... Questo è il calcio, è capitato oggi e potrà capitare altre volte. Per la sfida di domenica bisognerà vedere come stanno fisicamente i giocatori. Quando una squadra attacca può mettere in conto di subire qualcosa, ma il gol subito oggi è davvero un caso. Va bene, saremo più concentrati e cattivi a Basilea".

Perché Di Lorenzo era in tribuna?

"Nessun problema fisico. Solo una scelta".

Cosa non vuoi rivedere a Basilea?

"Sarà una gara diversa, anche perché la Svizzera è una squadra che gioca. Che ti mette in difficoltà ma ti lascia giocare. Dovremo fare una grande partita e la faremo. Oggi dopo il primo gol dovevamo chiudere la partita, bisognerà scendere in campo con l'atteggiamento del secondo tempo. Bisogna essere più precisi, solo questo, ma sinceramente i ragazzi hanno fatto bene, quello che dovevano fare".

Sei tranquillo...

"Sono dispiaciuto perché siamo venuti qui, la prima partita dopo l'Europeo e ci tieni a vincerla. Però, non posso dire nulla sulla prestazione, solo essere più precisi davanti al portiere. Non ho nulla da rimproverare alla squadra".

Come giudichi il lavoro del tridente?

"I ragazzi sono tutti bravi. E' chiaro che Raspadori deve fare esperienze, ha poche partite in Serie A, ma in generale in attacco hanno fatto tutti bene. Dobbiamo essere più precisi, solo questo".

35 risultati utili consecutivi è un record.

"Ci fa piacere, ma avremmo preferito arrivare a 35 con una vittoria".

Il prossimo appuntamento 36 e...

"Una vittoria. Io sono orgoglioso di quanto fatto, i ragazzi avevano due partite nelle gambe e non era semplice. Di questi tempi, un anno fa con la Bosnia eravamo più in difficoltà. Sono orgoglioso di quanto fatto nonostante il pareggio".