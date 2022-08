Di Lorenzo: "Io capitano? Così ho reagito alla comunicazione di Spalletti"

Giovanni Di Lorenzo, in una lunga intervista a Il Roma, parla della nomina a capitano da parte di Spalletti.

TuttoNapoli.net

"Come ci si sente da capitano del Napoli? È una bella responsabilità. Ma me la prendo volentieri. Sono contento di questa fascia. Adesso sta a me dimostrare di essermela meritata". Giovanni Di Lorenzo, in una lunga intervista a Il Roma, parla della nomina a capitano da parte di Spalletti.

Si aspettava dopo l’addio di Insigne che il testimone passasse a lei?

"All’inizio non ci pensavo perché sarebbe stato Koulibaly il successore di Lorenzo. Di solito, poi, il capitano diventa il più anziano del gruppo. Però quando il mister me lo ha comunicato sono stato contentissimo. I miei compagni hanno dimostrato tanta fiducia in me. Adesso ho un dovere in più".