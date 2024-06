Di Lorenzo-Juve, da Torino: "I calciatori fanno ciò che vogliono! Ma ADL a volte ha vinto..."

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Di Lorenzo? La situazione è spinosa, non vorrei essere nei panni di De Laurentiis. Dai tempi della legge Bosman i calciatori fanno sempre ciò che vogliono, i calciatori riescono quasi sempre a vincere il braccio di ferro. Questa situazione la viviamo tutte le estati, il giocatore però riesce sempre ad imporsi. De Laurentiis e Lotito a volte si sono imposti. La situazione Di Lorenzo è appassionante per chi racconta il mercato, diventa un romanzo a puntate. Siamo abituati, per statistica, a pensare che i calciatori abbiano sempre ragione.

Italia? Il pareggio di Croazia ed Albania ci ha avvantaggiato perchè se stasera dovessimo perdere avremmo comunque due risultati su tre contro la Croazia. Sul giornale oggi ho scritto ‘facciamo l’Italia’, nel senso di giocare a nostro modo. Palleggiare con gli spagnoli sarebbe un suicidio, giochiamo col contropiede con orgoglio per fare un’impresa. Spalletti ha fatto un lavoro meraviglioso dando un’identità ad una nazionale priva di fuoriclasse totali”.