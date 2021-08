Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Sono stato riferimento per lui, ma ha qualità naturali"

Pasquale Padalino, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono stato un riferimento per il suo percorso, ma Giovanni aveva delle qualità naturali. Gli ho mandato un messaggio di complimenti e affetto dopo la vittoria all'Europeo. Di Lorenzo si merita tutto il bene del mondo".