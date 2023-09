Di Lorenzo, l'ex allenatore: "Vi spiego perché ha esultato con un abbraccio di gruppo"

Davide Dionigi, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Dionigi, ex allenatore di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Giovanni è un giocatore intelligente, è sveglio, sa il fatto suo tatticamente. Poi, essendo italiano e conoscendo un po' meglio la realtà del nostro paese quando c'è un cambio di allenatore, è giusto che si comporti così, con quell'abbraccio di gruppo dopo il gol. Garcia però deve metterci del suo, per farlo ha bisogno di tempo".