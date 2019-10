Di Lorenzo, lo scopritore a TN: "Già non giocava più con noi, ma per aiutarci si fece male..."

Giovanni Di Lorenzo da Borgo a Mozzano è uno che s'è fatto da solo. Con il duro lavoro, gli allenamenti costanti, sempre col massimo dell'impegno. Fulvio Bertagna, direttore sportivo dell'ASD Valdottavo, la prima società del terzino azzurro, ha raccontato diversi aneddoti nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni: "Non è timido, se ha da dire qualcosa la dice. Ha un carattere stupendo. Quando venne qui, si mise in mezzo ai bambini con la massima disponibilità. E' sempre stato così. L'ultimo anno che giocò nella Lucchese, facevamo un torneo qui al paese nostro e lui venne a darci una mano. Non tirò mai una volta indietro la gamba, si fece anche male per aiutarci".

Ci racconti quest'aneddoto. "Siccome in quel torneo c'erano diverse società professionistiche e noi avevamo un gruppo abbastanza forte da aspirare a trionfare, ero io l'allenatore quell'anno, lo chiesi in prestito alla Lucchese per la semifinale e la finale. Mi mandarono lui e un altro ragazzino. Ricordo che, tra le altre cose, Giovannino fece anche un mucchio di gol. A Lucca giocava da difensore centrale, ma io lo preferivo a centrocampo e avevo necessità lì. Ovviamente fu tra i migliori in campo, ma in un contrasto si fece male. Perché, ripeto, non tirava mai indietro la gamba neanche in quel torneo".