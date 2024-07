Di Lorenzo: "Pronto a zittire chi è andato oltre! Esterno? Ho 30 anni, mica sono vecchio!"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo si è tolto più di un sassolino dalla scarpa in conferenza stampa da Castel di Sangro: "Fischi col Lecce? Ho provato dispiacere, ma i tifosi sono liberi anche di fischiare. E' stata un'annata storta per tutti, l'importante è che si sia conclusa. Ripartiamo tutti insieme. Voglio zittire quelli che si sono permessi di andare oltre con commenti e dichiarazioni. Preferisco parlar poco e parlare coi fatti.

Non mi sento vecchio, ho trent'anni. Dopo la stagione passata sembra che non ho più forza o gamba per voi, che non ho più niente, ma io sono pronto a tutto, vediamo se farò il quinto o il braccetto. Per me è indifferente, io darò sempre il massimo. Nuovi acquisti? Sono arrivati calciatori bravi. Buongiorno lo vedo anche in nazionale, ha fatto benissimo al Torino, si merita questa opportunità. Però se si subiscono gol, pensando al passato, dipende da tutti, non solo dalla difesa. Dobbiamo tornare a essere squadra sacrificandosi per il compagno".