Di Lorenzo: "Stagione dura e piena di impegni. Le partite di Champions danno una spinta..."

Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un'intervista ai canali della Lega Serie A, in cui tra i vari tempi ha parlato delle prospettive del Napoli per il post Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "È una stagione complicata, difficile, con tantissime partite. Sicuramente è un anno importante per la squadra, ma anche individualmente.

Ritorniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d'Europa: le partite danno anche una spinta per il campionato se riesce ad affrontarle nella maniera giusta. Poi il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia e con la Nazionale il Mondiale. Anche per me personalmente è un anno importante, quindi cercherò di lavorare al meglio per arrivare preparato a tutte le competizioni".