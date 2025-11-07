Ufficiale

Italia, i convocati del ct Gattuso: prima per Caprile, ci sono tre giocatori di Conte

© foto di Federico Serra
di Fabio Tarantino

Ecco l'elenco dei convocati del ct dell'Italia Rino Gattuso per le partite di qualificazione al Mondiale contro Moldova e Norvegia dell'Italia. Nell'elenco non c'è ovviamente Alex Meret infortunato, in porta ecco Caprile convocato in prima squadra per la prima volta dopo l'ottimo avvio di campionato con il Cagliari.

Della squadra di Conte ci sono Di Lorenzo, Buongiorno e Politano. Ecco l'elenco completo: 