Buongiorno ammette: "Dobbiamo lavorare sulla fase di costruzione e di rifinitura"

Alessandro Buongiorno ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio CRC, e tra i vari temi ha parlato anche dei problemi offensivi del Napoli: "C'è molta amarezza per il risultato contro l'Eintracht ovviamente, perché per quello che abbiamo costruito e per come abbiamo giocato secondo me meritavamo qualcosa in più. Ci è mancato il gol: potevamo fare meglio in fase di rifinitura, ci stiamo lavorando e speriamo di migliorare.

Richieste di Conte? Cerchiamo di andare sempre forte, perché vogliamo aggredire alto l'avversario e cercare di recuperare quanti più palloni possibili il più vicino possibile alla porta. Stiamo lavorando molto su questo e sui duelli individuali che sono molto importanti durante una partita. Pochi gol? C'è da lavorare sulla fase di costruzione, ma in particolar modo sulla fase di rifinitura ed avere un po' più di imprevedibilità. Quando parlo di lavorare non intendo solo gli attaccanti, perché come si difende insieme, si attacca anche insieme".