Santini attacca Conte: "È inadatto in Europa e fa queste sparate così non se ne parla!"

vedi letture

Il giornalista Fabio Santini, intervenuto a Sportitalia nel corso di SportitaliaMercato, ha attaccato duramente le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: "Sono sempre curioso di sentire Antonio Conte e le sue sparate, perché poi la gente dovrebbe capire che lui spara così non si guarda la realtà dei fatti: un Napoli mediocre e ancora una volta un Conte inadatto alla vetrina europea. Diciamolo! È così. In Italia, dove c’è un campionato mediocre, è evidente che un allenatore come lui - che è fortissimo a livello italiano - è primo in classifica meritatamente.

Ma non si è visto gioco contro l’Eintracht, e qui non ha da sire che il Presidente va giù a lamentarsi dell’arbitro. Cioè, Conte, facci vedere qualcosa che sia europeo. E se l’Eintracht ha imparato a fare il catenaccio, chapeau! Avevano fatto solo un clean sheet in tutta la stagione, almeno hai imparato la lezione. Ma facci vedere qualcosa caro Antonio se ha dei giocatori di livello europeo”.