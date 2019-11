Di Marzio: "A Liverpool solo chi è attaccato alla maglia. Ancelotti? Aspetterei prima di esonerarlo"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, per parlare di quanto sta accadendo alla squadra partenopea: “Il Napoli può rischiare l’imbarcata perché il Liverpool è vero che in campionato è primo per distacco, ma parliamo di una squadra che non molla mai nulla. Il Napoli dovrà avere voglia di giocare e bisogna fare una cernita: in campo dovranno andare solo quelli attaccati alla maglia. Fossi in Ancelotti mi guarderei bene dal tridente del Liverpool coprendomi in difesa.

De Laurentiis? De Laurentiis non fa nulla per guadagnarsi la simpatia del pubblico perché è fatto così, è il suo carattere. Il Napoli non è una società organizzata perché non ha uomini che sanno risolvere i problemi e finora al presidente è andato tutto bene, ma solo oggi sta vedendo l’altra faccia del calcio.

Esonerare Ancelotti? Aspetterei perché è chiaro che ci aspettavamo di più da Ancelotti che ha le sue colpe, ma siamo ad un passo dagli ottavi di Champions e farsi prendere dalla rabbia ora non è la strada giusta”.