Di Marzio attacca: "Messi non ha onorato lo stadio di Maradona. Il Napoli si è suicidato..."

L'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, nella trasmissione Maracanà in merito alla gara col Barcellona: "Se vedo che fa un tiro in porta solo dopo dieci minuti e poi il gol e che il Barcellona non ne ha fatto neanche uno con quella linea difensiva di Gattuso, con Messi che si abbassava spesso e facendo ben poco, non onorando lo stadio di Maradona, per me è stato quasi un suicidio del Napoli. Sai che certi giocatori possono farti il gol. Doveva fare qualcosa di più".