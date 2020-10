Di Marzio: "Dopo l'Atalanta avrei portato tutti in ritiro! In Europa non si sottovaluta nessuno..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Canale 21, soffermandosi ovviamente sui temi di casa Napoli: "Dopo la vittoria contro l'Atalanta avrei portato il Napoli in ritiro prima dell'AZ per una preparazione psicologica, in Europa corrono e sono forti, non si possono mai sottovalutare. Hysaj? Rimane a zona, non è che spinge e fa sovrapposizione, la catena degli esterni si sviluppa principalmente a destra".