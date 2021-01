Di Marzio: "Gattuso vuole fare il De Zerbi della situazione, ci sarà da lottare per la Champions"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio, che ha detto la sua sul momento del Napoli e non solo.

Napoli, vittoria ma prestazione ancora deludente: "E' una buona squadra per andare in Champions, ma ci vanno solo 4. C'è da lottare con l'Atalanta, che ha una partita in meno come i partenopei. Ha bisogno di avere sempre tre centrocampisti, possibilmente 2 su tre rapidi. Terrei sempre dentro Zielinski. E poi deve risolvere il problema Osimhen-Mertens, perché il belga è costretto a giocare a centrocampo così. Gattuso vuole fare il De Zerbi della situazione, facendo partire il gioco da dietro".