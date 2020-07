Di Marzio: "Pari col Milan? Il Napoli non mi è piaciuto. Serve più cattiveria!"

Ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio che ha commentato il pari col Milan: "La partita del Napoli non mi è piaciuta. L’atteggiamento doveva essere più cattivo, perché con tutta quella qualità in attacco non mi sarei aspettato una prestazione così sciapa".

La cavalcata del Milan è più merito di Ibra o di Pioli "Se si sta troppo aggrappati ai singoli giocatori, il Milan rimarrà sempre indietro. D’accordo essere un leader del gruppo e Ibra è l’uomo giusto, però io sono per il cambio totale di questa squadra. Chissà se Rangnick farà le giuste scelte, mi sembra una persona intelligente e dunque la rivoluzione passa a lui”.

Cosa pensi del gesto di Ibra? “Vedere questi giocatori che a trent’anni inoltrati si sentono ancora dei ventenni che vogliono sempre giocarle tutte non lo capisco. Meno male che quando Pioli lo ha visto un po’ su di giri lo ha tirato fuori subito”.