Di Marzio: "Se il Napoli sarà ancora lassù dipenderà da come Spalletti gestirà i recuperi”

"Se il Napoli sarà ancora lassù dipenderà da come Spalletti gestirà i recuperi. Finora è stato un maestro tenendo la squadra in pugno e dando spazio a tutti". L'ex allenatore del Napoli, Gianni Di Marzio, intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia ha inquadrato così il futuro degli azzurri attesi da un tour de force che inizia domenica con l'Inter e culminerà, entro un mese, nello scontro diretto con il Milan sempre al Meazza. Tuttavia, "se mancassero quelli della cosiddetta spina dorsale (Koulibaly, Anguissa e Osimhen oltre ad Ounas, ndr) - ha aggiunto - il discorso cambia. L'ultima partita non mi ha fatto impazzire, ma è stato importante fare risultato". Non ha però brillato, tra gli altri, Zielinski che "nel 4-2-3-1 di Spalletti soffre nella posizione di trequartista, ma ha le doti per essere un grande giocatore di cui aspettiamo la maturazione completa. Al momento, insieme con l'indovinatissimo acquisto di Anguissa, Elmas, che è un ragazzino, fa la doppia fase, si inserisce senza palla e non ha paura di marcare, potrebbe avere più spazio".

Intanto, tra una settimana sarà trascorso un anno dalla morte di Maradona e Di Marzio ha tracciato un suo ricordo dell'ex Pibe de Oro. "Diego ce l'ho sempre nell'anima e nel cuore oltre a guardarlo ogni giorno nel mio studio a Padova. Da ragazzino l'avevo notato e mi sono permesso di suggerirlo a Napoli e in lui ho scoperto qualità umane non indifferenti. A Napoli - ha raccontato l'ex allenatore - è diventato una sorta di slot machine, se ne sono approfittati tutti e non è stato protetto nemmeno dai compagni di squadra. Non c'è stato momento in cui non mi abbia ringraziato da quando sono andato a prenderlo a Villa Fiorito in cui mancava davvero tutto e ne ho parlato a Juliano. E' una leggenda - ha concluso Di Marzio - non solo per i napoletani, ma per tutti quelli che amano il calcio".