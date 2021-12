Di Marzio: “Stupito in negativo dal Napoli. Forse le seconde linee non all'altezza"

Gianni Di Marzio, storico direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di TuttoJuve.com. Oltre a parlare del momento dei bianconeri, prossimi avversari del Napoli alla ripresa, ha detto la sua anche sul momento degli azzurri: “Il Napoli non credo possa ambire allo Scudetto. Mi ha stupito in negativo contro Empoli e Spezia: forse le seconde linee non sono all'altezza delle prime".