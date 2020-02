Di Marzio su Gattuso: "Non era facile ridare entusiasmo e motivazioni, merita di essere confermato!"

Per commentare il Napoli e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Che ne pensi dei cori a Marassi contro i napoletani? "Ranieri ha grande signorilità. Si è ancora una volta confermato degno del tecnico che ha vinto con merito la Premier".

Pioli e Gattuso, chi potrebbe essere confermato? "Gattuso è entrato in un momento in cui la squadra era veramente spaccata. Averla ricompattata, averle ridato un senso, dandogli motivazioni ed entusiasmo, giocando anche in una maniera diversa, non è da tutti. Ha fatto cose eccezionali. Mi è sembrato il miglior Napoli dell'ultimo anno e mezzo. Difficile però recuperare Atalanta e Roma. Io lo confermerei al momento".