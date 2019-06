Di Marzio su James: "Alzerebbe l'asticella, ma con elementi come lui il gioco deve adattarsi..."

Gianni Di Marzio, ex allenatore, ha parlato di Napoli e della situazione in casa azzurra ai microfoni di Radio Marte: "Icardi sarebbe perfetto per il Napoli e credo che anche la moglie-agente possa trovarsi bene con De Laurentiis. Al Napoli serve una prima punta, un attaccante rapido e veloce che abbia il fiuto del gol e lo prenderei immediatamente.

James Rodriguez non so per quale motivo non sia riuscito a sfondare perchè è un talento. E' molto forte, ma costa tanto nonostante la sua stagione al Bayern Monaco non sia stata delle migliori, ma ha esperienza. E' un trequartista e preferisce partire da destra e rientrare a sinistra: quando hai giocatori di qualità è il sistema di gioco che deve adattarsi. Ancelotti però, preferisce essere più compatto così da coprire meglio tutte le zone del campo e difficilmente cambierà modulo nella prossima stagione. James alzerebbe l'asticella del Napoli e credo faccia piacere anche ai napoletani uno come lui.

Malcuit è un buon giocatore, è migliorato, ma deve crescere in fase difensiva perchè spesso perde l'uomo e sbaglia anche palle elementari.

Conte mi piace, credo in lui e l'anno prossimo ci sarà anche l'Inter nella corsa insieme a Napoli e Juventus, anche perchè con Marotta la società si è rinforzata e sul mercato punta calciatori esperti.

Robben svincolato lo prenderei perchè eleva notevolmente il tasso di esperienza e qualità e, il modo per tenerlo tranquillo in panchina per poi esplodere quando gioca c'è