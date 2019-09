Di Marzio: "Troppe le sette reti subite. Mi auguro Ancelotti si affidi ad un modulo..."

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto l'ex tecnico ed osservatore Gianni Di Marzio che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Penso che sabato Ancelotti giochi con un 4-3-3 con Lozano, Mertens e Callejon. Llorente non credo sia in condizione di giocare dal primo minuto. La mia preoccupazione è il centrocampo per quanto riguarda la fase difensiva.



Equlibri tattici? Sette goal in due partite non si devono prendere se una squadra vuole lottare per il primato. Le reti subite sono segnali allarmanti che bisogna mettere subito apposto ma soprattutto devono entrare in condizione i giocatori cardini di questa rosa.



Parole De Laurentiis? Non ha detto niente di nuovo, ha parlato come un allenatore. Ancelotti si è fidato dei suoi top player, anche io avrei fatto giocare Koulibaly dall'inizio.



Formazione anti Sampdoria? Ancelotti non è un'integralista. Nel primo anno al Milan giocava con più trequartisti. Mi auguro che il tecnico emiliano avendo in rosa i migliori esterni d'Italia giochi con il 4-3-3".