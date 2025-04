Di Michele: "C'è un giocatore che ha più motivazioni di chi ha giocato di più"

L’ex attaccante di Torino e Udinese David Di Michele ha rilasciato una lunga intervista al nostro sito di Kiss Kiss Napoli: “Sicuramente l’infortunio di Neres non ci voleva, perché avere un uomo in più in questo momento è sicuramente importante. Lui è un calciatore forte, veloce e che salta l’uomo, perdere uno con le sue caratteristiche per il Napoli non è una buona notizia, perché era un periodo in cui stava molto bene.

Però hai Raspadori, che è un calciatore intelligente oltre a quello che sta facendo meglio. Può giocare su vari fronti, dove lo metti fa bene e ti trova sempre il gol o un assist con una giocata. In questo momento è quello che ha più motivazioni rispetto a quelli che hanno giocato di più in stagione. McTominay è un calciatore che sta pesando davvero tanto nel rendimento del Napoli, vedi anche l’ultima partita dove è riuscito a sbloccarla contro il Monza dopo tanti minuti. Quest’anno ha fatto grandissime cose e tanto di cappello a Conte che lo ha voluto a tutti i costi”.