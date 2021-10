Di Michele: "Ci voleva coraggio con Anguissa. Mertens? Grattacapi per Spalletti..."

David Di Michele è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, per parlare di alcune sue ex squadre, tra cui il Torino.

“Il Torino di Juric? Il Toro non è partito benissimo ma già contro la Juventus ha dimostrato di essere una squadra tosta. Come potrebbe mettere in difficoltà il Napoli? Gli azzurri giocano un gran calcio mentre il Torino è bravo a non far giocare gli altri: questa potrebbe essere la chiave della partita”.

Di Michele ha poi parlato di alcuni giocatori partenopei che potranno fare la differenza nel corso del campionato: "Dries Mertens è uno di quelli che con Spalletti può fare la differenza. Luciano ha a sua disposizione un grandissimo parco attaccanti, quando ritornerà Mertens al 100% avrà grandi grattacapi. Anguissa? In Inghilterra ha fratto intravedere qualcosa. Poi ci vuole coraggio a portarlo in Italia e scommetterci, il Napoli l’ha fatto e sono stati molto bravi. Non è il primo talento che la SSC Napoli scova".