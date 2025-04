Podcast Di Michele lancia il Napoli: "Sorpasso decisivo! Inter ha più chance Champions che Scudetto"

L'ex calciatore David Di Michele è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli, soprasso decisivo per lo Scudetto?

"E' il sorpasso decisivo, vedendo il calendario delle due. L'Inter ha lo scontro diretto con la Lazio, il Napoli incontra squadre che lottano per la salvezza ma Conte non disperderà questo vantaggio. Ha più possibilità l'Inter a vincere contro il Barcellona che vincere lo Scudetto".

Come valuta la Roma di Ranieri? Può ambire alla Champions?

"Penso che lo conosciamo com'è Ranieri, è sempre stato uno che nasconde l'obiettivo. Sicuramente oggi ci credono molto di più di prima. La vittoria con l'Inter ha fatto sì che le percentuali si alzassero, poi ci sarà anche Inter-Lazio, domenica c'è Bologna-Juve, tutti scontri diretti con la Roma che può sfruttare per rubare punti a quelle davanti".

Lecce, lei conosceva il fisioterapista morto nei giorni scorsi:

"Avevo un grandissimo rapporto con Graziano Fiorita, aver saputo della sua scomparsa è incredibile. Faccio le condoglianze alla famiglia, dobbiamo stargli vicino per quello che era Graziano, una grandissima persona".