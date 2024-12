Di Napoli avvisa: "Il Venezia prova sempre a giocar bene, Conte stia attento a una cosa"

Arturo Di Napoli, doppio ex di Napoli e Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kisskissnapoli.it: “Sulla carta per il Napoli è una partita semplice ma dopo la vittoria col Cagliari c’è un po’ più d’entusiasmo ed una classifica un po’ meno complicata. Delle invischiate per la lotta alla salvezza è una di quelle che gioca meglio.

Le squadre di Di Francesco provano sempre a giocare bene. L’importante è che il Napoli non sottovaluti il match ed abbia sin da subito un approccio aggressivo. Il Napoli di Genova è stato double face: bello nel primo tempo, meno nella ripresa dove è riuscito ad essere soprattutto pragmatico e che sa soffrire. E questa è una caratteristica tipica di Conte. E’ evidente che gli azzurri sono in costruzione ma rispetto alla passata stagione già tanto è stato fatto e Conte stesso sta portando avanti il suo progetto. Kvara e Neres sono due giocatori fortissimi ma reputo il georgiano troppo importante per il Napoli in entrambe le fasi di gioco. Daranno un apporto enorme alla causa da qui al termine del campionato e perchè no, potrebbero giocare assieme: li vedo compatibili grazie anche alla loro versatilità”.