Di Napoli: "Berardi ha bisogno di nuovi stimoli e a Napoli potrebbe trovarli"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno.

Napoli, fuori per due mesi Di Lorenzo:

"Queste perdite sono importanti. Abbiamo visto la differenza tra i titolari e le riserve. Ha sofferto un po', e ora che mancano poche partite la sfida è molto aperta".

Può ancora sperare nel titolo?

"Anche il Napoli, quando ha perso col Milan, lo davamo fuori dai giochi e invece ha avuto una grande reazione. Credo che sia un campionato particolare, avvincente, dove ogni partita non è mai facile. E' tutto aperto ancora, ma il calendario del Milan è migliore a essere sinceri".

Insigne e Mertens andranno via. Chi vedrebbe bene per sostituirli?

"In questo momento non so, perché sono giocatori che hanno fatto grandi cose. Trovare un sostituto è difficile. Berardi? Ha caratteristiche diverse, ma credo che abbia bisogno di nuovi stimoli e Napoli potrebbe essere trovarli".