Di Napoli: "Corsa a due per lo Scudetto, l'Atalanta ce la fa solo con un miracolo"

Arturo Di Napoli, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me la sfida è tra Napoli e Inter, con l'Inter favorita perché è più forte. L'Atalanta merita un discorso a parte perché se vincesse lo Scudetto sarebbe un miracolo, avendo un'altra filosofia societaria.

Inoltre la sconfitta contro l'Inter ha dimostrato che la Dea fa fatica contro avversarie dello stesso livello. Sta facendo un campionato straordinario, ma non la vedo ancora pronta per lo Scudetto. E dico che la Juventus poteva rientrare, meno male che ha perso con l'Atalanta".