Di Napoli: "La squadra ha peccato di presunzione e ha perso un obiettivo"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli

Come valuta il ko del Napoli?

"E' vero, il calciatore inconsciamente sa dove dare maggior sfogo al proprio agonismo, ma il Napoli ha fatto finora un percorso in maniera egregia. E' un obiettivo perso però, come Milan, Inter e Juve deve competere per tutte le competizioni. E' una competizione che non poteva perdere. La Cremonese ha fatto una prestazione di spessore, ma il Napoli non poteva non andare avanti. Sicuramente non ha preparato magari al meglio, visto che c'era stata un'altra partita importante prima. Il Napoli si è accorto troppo tardi di aver sottovalutato la situazione, ma è un punto da cui ripartire e fare esperienza. Io considero il Napoli una squadra forte, credo siano sorpresi per primi tecnico e giocatori di questo ko, hanno peccato di presunzione, nulla di più".