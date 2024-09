Podcast Di Napoli: "Scudetto? Vedo la Juve più pronta del Napoli"

vedi letture

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Napoli, Osimhen ora fuori rosa. Situazione paradossale:

"In questo momento la linea del presidente in parte la condivido ma Osimhen è un patrimonio del club. Da questa vicenda ne escono tutti sconfitti. Gli interessi hanno prevalso sul calcio puro. ne paga il giocatore, la squadra, il tifo. Il presidente ora dovrà mediare, perché ci sono tanti soldi in ballo e una soluzione va trovata con buonsenso".

Che ne pensa della vittoria sul Parma?

"Il Parma mi piace molto, Pecchia fa giocare bene le sue squadre, ma quando vinci così è un messaggio importante, sono partite che ti danno entusiasmo. Il Napoli deve cambiare qualcosa, ma quello che più mi è piaciuto è l'accoglienza di Lukaku, da vero leader e trascinatore. Oggi ha due leader il Napoli, Conte e Lukaku".

Napoli e Juve da Scudetto?

"Napoli e Juve sono due squadre che devono provare fino alla fine a vincere, la Juve ancora di più perché ha più pressioni, Oggi vedo la Juve più pronta, come solidità".

Che segnale ha dato la Lazio col pareggio con il Milan?

"Baroni mi piace molto, è sottovalutato, ha buone idee invece. La Lazio per come è costruita si può togliere grosse soddisfazioni. E' una squadra che ha equilibrio. Baroni ha grandi idee e sono convinto che farà un grande campionato".