Di Natale torna sul 'no' alla Juve: "Rifiutai perché avevo comprato scuola calcio a Udine"

Totò Di Natale, ex attaccante dell'Udinese, intervenuto a Sportitalia ha raccontato il suo rifiuto alla Juventus: "Perché rifiutai la Juventus? Avevo comprato una scuola calcio a Udine e ce l'ho ancora. Quando firmi un contratto di quattro anni, credi in un progetto, io sono fatto così e voglio finirlo. Se volevo guadagnare soldi quattro anni prima avevo il Liverpool che mi aveva offerto non so quanto e gli avevo detto di no. Io stavo bene a Udine, avevo fatto una scelta di vita.

Gino Pozzo mi aveva venduto, Giampaolo mi trattenne dicendomi che se non volevo andare sarie rimasto. Il giorno dopo alle 7 in sede confermai di voler rimanere e rimasi. Come la presero? Feci altri 28 gol in una stagione, come dovevano prenderla? Non so a quanto Gino mi aveva venduto, credo 7-8 milioni, ma avevo già 32 anni".