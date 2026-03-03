Malfitano: “Stagione negativa, Conte si assuma le sue responsabilità! Futuro? Resta al 99%”

Il giornalista Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte analizzando il momento del Napoli tra infortuni, rendimento e prospettive future.

Il rientro di De Bruyne e il nodo condizione

“De Bruyne bisogna aspettarlo, anche qualora dovesse andare in panchina avrà bisogno di tempo. Lo vediamo co Lukaku, che non può ancora partire dal 1′, esattamente lo stesso discorso per Gilmour. Inoltre mi chiedo: Kevin potrà dare il massimo a tre mesi dal Mondiale? Lo stesso discorso vale per McTominay: proveranno a dare il massimo o inconsciamente a risparmiarsi in vista del Mondiale. De Bruyne in particolare andrà gestito con attenzione, dal momento che ha subìto due brutti infortuni muscolari”.

Prestazione col Verona e giudizio sulla stagione

“Contro il Verona, il Napoli non ha giocato bene: ha vinto, tanto di guadagnato, ci mancherebbe ma per onestà intellettuale non si può esaltare la prestazione della squadra, che non è stata convincente. Per me all’inizio del campionato solo l’Inter poteva competere col Napoli: chiunque arrivi prima del Napoli, che non sia l’Inter, sancisce la brutta stagione degli azzurri. Gli infortuni incidono, ovviamente, però ci sono state prestazioni terribili in Champions nonostante una rosa piena ed avversarie nettamente inferiori. Mi aspetto che Conte si assuma le responsabilità insieme agli altri di quanto accaduto quest’anno! Non vorrei più sentir dire “Chiedetelo al medico”: non esiste! La preparazione la fa lui e quella frase fa capire che non ci sia interazione tra staff medico e staff tecnico. Ma da qui a far passare lo staff medico la responsabilità unica di quanto accaduto quest’anno non mi pare corretto. Le responsabilità di Conte sono evidenti: non vederle non è razionale! Per quanto concerne gli infortuni muscolari, non c’è scampo: lì la responsabilità è della preparazione atletica e dello staff tecnico. Lì non c’entra nulla lo staff medico”.

Futuro di Conte e comunicazione del club

“Conte per me al 99% resta: in Italia le maggiori panchine sono occupate. All’estero, lui è andato via dalla Premier e non so se possa avere gli stimoli necessari per tornare: solo Arsenal, Liverpool o Manchester United potrebbero allettarlo. Per questi motivi, credo che Conte sarà piacevolmente costretto a restare a Napoli anche il prossimo anno“. Sulla gestione delle informazioni, Malfitano è netto: “La comunicazione del Napoli non è efficace, non lo è stata neanche nel caso di Neres e Anguissa: si sono un po’ nascosti dietro la questione della privacy e non hanno dato comunicazioni chiare in merito al loro infortunio e alle loro condizioni”.

Attenzione al Torino

Infine, uno sguardo al campionato: “Mi piace tantissimo come gioca il Como, ma la squadra che mi sta convincendo di più è la Roma. Detto questo, credo che il Napoli non debba temere proprio nessuno. Attenzione alla trasferta di Como, che però arriverà tra qualche giornata. Il Torino non mi lascia tranquillo”.