Pellegatti non ci sta: “Il Milan ha battuto la Cremonese nel recupero come il Napoli col Verona”

Il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha parlato delle critiche che si leggono negli ultimi giorni per la partita del Milan contro la Cremonese

Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha parlato delle critiche che si leggono negli ultimi giorni per la partita del Milan contro la Cremonese e in generale per la distanza di 10 punti dall'Inter. Questa la sua risposta: "Certi commenti non mi hanno tolto il sorriso per la vittoria contro la Cremonese, per aver tenuto i 4 punti di distanza dal Napoli. Non riesco assolutamente a non gioire perchè il Milan è secondo, ha 57 punti, 1 punto in meno della capolista della scorsa stagione, capolista che aveva vinto 17 partite e quest'anno ne ha vinte 22.

Non sono contento di essere a -10 ma quando una squadra vince 22 partite ed è arrivata in finale di Champions, in più è stata potenziata, quindi è più forte, io sono contento di aver giocato un campionato fino ad ora tenendo la media della capolista della scorsa stagione. Ecco adesso leggere certi commenti 'Vergogna, imbarazzante...'. Il Milan ha battuto la Cremonese nel recupero come ha fatto il Napoli con il Verona. Se si vuole a tutti i costi avere nostalgia di un Milan che un anno fa aveva 41 punti, se qualcuno ha nostalgia perchè ha voglia di criticare un Milan nono, della stagione dell'anno scorso, liberi".