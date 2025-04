Dibattito Zielu-McTominay, Ordine e Marino replicano a Modugno: “Fuoriclasse! Uno ha dato 0 e l’altro 10!”

Botta e risposta negli studi del Bello del Calcio, trasmissione in onda su Televomero, sul confronto tra Piotr Zielinski e Scott McTominay.

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno afferma: “Pentito? No, ripeto io stesso quanto detto: McTominay è un gran bel giocatore, in questo momento toccato dalla grazia divina e dalla mano di Conte e se lo portano in conclave lo fanno anche Papa”.

Replica l’ex direttore generale del Napoli, Pierpaolo Marino: “Ma questo è folclore, santi, papi, un bel giocatore? Non è un’analisi, ancora insisti, ma che dici”.

Anche il giornalista Franco Ordine interviene sul tema: “Questo campionato, se sentite Simone Inzaghi in privato, sarà segnato dal fatto che lui dice di non aver avuto niente dal mercato estivo perché Taremi e Zielinski hanno dato 0, mentre McTominay ha dato 10”.

Marino conclude: “Quelli dell’Inter non sono stati toccati dall’acqua santa, portategli quella di McTominay…Chiamatelo come volete, ma da mesi dico che è un fuoriclasse e lo dico perché conosco il valore del termine fuoriclasse, che si eleva nettamente dalla media e lui in questo Napoli lo è, quindi è un fuoriclasse”.