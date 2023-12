Difesa a 3 vista l'emergenza a sinistra? Mazzarri: "Sono tornato per giocare a 4!"

Senza terzini sinistri, ha mai pensato alla difesa a 3? Domani vedremo cose diverse? E' una delle domande poste a Walter Mazzarri

Senza terzini sinistri, ha mai pensato alla difesa a 3? Domani vedremo cose diverse? E' una delle domande poste a Walter Mazzarri in conferenza stampa alla vigilia del match cruciale di Champions League contro il Braga. Di seguito la risposta dell'allenatore di San Vincenzo:

"Per assurdo, sono tornato per giocare a 4, c'erano i giocatori ideali per farla, mi chiedevano della difesa a 3. A sinistra è successo di tutto, Natan sta facendo quello che può fare, mi aspetto che spinga di più se giocherà lui, so che in Brasile pure lo faceva. Ma non è facile arrivare da lì. Io ho allenato Bremer, se lo vedevate nei primi mesi era un altro giocatore rispetto a quello attuale. Si paga dazio quando arrivi qui dal Brasile, sta già facendo di più rispetto alle scorse.

Zanoli pure può giocare, ma era infortunato ed ha un minutaggio ridotto. L'importante è essere compatti, tranquilli da quella parte, a destra facciamo un gran calcio, ma c'è apprensione e dobbiamo migliorare già domani. Conta la solidità di squadra, mentre attacca sapere che non bisogna farli ripartire, questo è il senso della prossima gara per me".