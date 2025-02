Dino Baggio: “Corsa a 2 per lo scudetto! Io come McTominay? C'è una differenza..."

L'ex centrocampista tra le altre del Parma e della Nazionale, Dino Baggio, ha parlato ai media presenti in occasione dell'evento per il 5° anniversario della ‘Alberto Di Chiara Academy’, scuola calcio élite dello Scandicci alle porte di Firenze: "Mi fa piacere essere stato chiamato e ritrovare qualche ex compagno del Parma".

Che effetto fa vedere il Napoli in testa e l'Inter unica superstite in Champions? "Io seguo veramente poco il calcio. Il Napoli se è lì se lo merita, la squadra è forte. Saranno comunque Napoli e Inter a giocarsi lo scudetto".

Quel Parma era formato da un gruppo molto unito. La Fiorentina ha subito due rivoluzioni sul mercato nel giro di pochi mesi: quanto influisce sul campo cambiare tanti giocatori? "Una volta non si cambiava così tanto, dal mercato di gennaio arrivavano forse uno o due giocatori. Certo influisce, perché i calciatori che si trasferiscono devono subito adattarsi a quello che vuole il loro nuovo allenatore, non è semplice, devono adattarsi al gruppo che trovano. L'importante è non trovare un giocatore che pensa solo a se stesso".

C'è un calciatore italiano che può ricordare Dino Baggio? "Non lo so, fare paragoni è sempre difficile. Io sapevo fare tutti i ruoli, non so ce n'è uno che lo sa fare oggi. So che mi accostano a qualche giocatore, come ad esempio McTominay del Napoli che è un grande calciatore. Ma non è semplice fare paragoni, perché io riuscivo a fare qualsiasi ruolo".

Come vede la nuova Nazionale di Spalletti con tanti giovani? "I giovani ci vogliono e i giovani bravi li abbiamo. Sono da sfruttare, anzi dovrebbero giocare di più nei club di A ma ci sono più stranieri che italiani e questo è il calcio. Speriamo che l'Italia che riesca a fare un ottimo percorso".