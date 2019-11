Dionigi: "A certi livelli non è un problema cambiare sistema di gioco, ma il problema del Napoli non è quello"

Davide Dionigi, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "A questi livelli, con l'intelligenza calcistica che hanno giocatori di un certo calibro come quelli del Napoli, non è un problema cambiare sistemi di gioco. Non penso sia questo il problema del Napoli in questo momento, penso che nel Napoli serva un aspetto mentale, psicologico, di personalità, più che di assetto di gioco".