Dionigi: "Mazzarri non deve cambiare modulo e stravolgere tutto, l'ha capito"

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho avuto Mazzarri in passato, in fase di non possesso ha sempre fatto il 3-5-2. Oggi le squadre tendono a difendere in un modo ed attaccano in un altro, ma Mazzarri è uno che fa sempre riferimento al suo modulo. Il risultato di Bergamo ha un grande significato, se avesse esordito con una sconfitta sarebbe stato non bello.

Il mister è una persona sveglia, furba ed astuta da un punto di vista calcistico. Ha capito quali corde toccare, è stato intelligente da buon toscano qual è. Non sono d’accordo che debba cambiare modulo, non andrei a stravolgere, continuerei sulla falsa riga di questo schema tattico”.