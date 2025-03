Dionigi: "Non avrei abbandonato il 4-3-3. Milan? Indecifrabile, ma alla portata del Napoli"

"Non avrei abbandonato il 4-3-3 già nelle scorse settimane, anche se Conte ha dovuto farlo per l'emergenza sulla fascia sinistra. Ora il Napoli - ha detto l’ex azzurro e attaccante Davide Dionigi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - è arrivato al punto di dover operare una scelta chiara se continuare col 3-5-2 o ritornare al 4-3-3, molto dipenderà in tal senso dalle condizioni dei nazionali. Spero di tornare a vedere un Napoli che torni a far gol, anche se si deve sacrificare per questo qualche giocatore. Il 3-5-2 mi pare una scelta un po' più conservativa rispetto ad alcuni giocatori che vengono esaltati da questo modulo.

Molto difficile prevedere come giocherà il Milan, è molto discontinuo, può fare tanti gol così come prenderne altrettanti. Conceicao per ora non ha dimostrato di dare un'identità precisa, ma ha bisogno di tempo per incidere, Conte in questo è molto più rapido. Il Napoli può anche sbagliare qualcosa, ma questa partita è alla sua portata, non incontra un Milan dominante e quindi può vincere. Non penso proprio che con Conte si possano sbagliare più partite di seguito, sotto questo profilo i tifosi possono dormire sonni tranquilli”.