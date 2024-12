Dionigi su Lukaku: "A breve la sua miglior versione, già a 10 gol con l'intera preparazione"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio-Terzo Tempo' è intervenuto Davide Dionigi, allenatore: “Conte probabilmente non vede ancora il Napoli che ha in mente, sia in termini tecnici che mentali. Le lamentele del tecnico sono sincere e devono essere comprese dai calciatori, Conte non è un allenatore che ama fare cinema.

Lukaku? La sua miglior versione la vedremo a breve. Se avesse fatto l’intera preparazione avrebbe già superato la doppia cifra. C’è da dire che con il belga in attacco il Napoli era primo in classifica. Per il mercato invernale mi aspetto una mezz’ala di qualità, un giocatore che abbia le caratteristiche giuste per accompagnare Lukaku.

Folorunsho? E’ un ottimo centrocampista ma non è quello che cerca il Napoli.”