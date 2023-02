Dionisi spiega su Berardi: "Forse si è fermato in tempo, ma aspettiamo gli esami..."

Intervenuto in conferenza stampa Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo ha parlato delle condizioni fisiche di Berardi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa Alessio Dionisi allenatore del Sassuolo ha parlato delle condizioni fisiche di Berardi: "Ha avuto un problema all'adduttore, ha avuto una sensazione di un certo tipo, dovrebbe essersi fermato in tempo, ma delle volte le sensazioni a caldo non sono giuste. Valuteremo con gli esami del caso".