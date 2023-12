Dir. Il Roma svela: “ADL si è sfogato, ha invitato i consiglieri comunali a pranzo ma non ha avuto risposta”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Antonio Sasso, direttore de Il Roma, ha parlato dell'incontro di stamani con il presidente del Napoli.

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, Antonio Sasso, direttore de Il Roma, ha parlato dell'incontro di stamani con il presidente del Napoli al "Premio Campania Terra Felix": "De Laurentiis quando è arrivato ha detto di venire solo per premiare il professor Guido Trombetti, suo grande amico, e che non avrebbe parlato di calcio. Scherzando gli ho detto che c’erano dei ragazzini ai quali non interessava nulla del premio ma voleva sapere qualcosa sul Napoli e lui allora ha dato la notizia dell’accordo imminente con Osimhen".

Sul Maradona: “Ha parlato dello stadio sempre con un tono polemico, vuole costruirne uno tutto suo e parla di Pompei e Caserta. Ha contestato la concessione di 99 anni che dice ormai superata, ora si fa di 90 anni. Non ha accettato la critica da parte dei consiglieri comunali. Ha detto di aver invitato a pranzo a piazza Dei Martiri i 41consiglieri, ma non ha avuto risposta. Ha detto di metterci tutto perché ama la città, ma questa gli è sempre contro. Si è sfogato per oltre trequarti d’ora e durante questo sfogo ha poi praticamente annunciato l’accordo con Osimhen”.