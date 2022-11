Dir. Sky Sport: “Troppa attenzione sulle inseguitrici e non su un Napoli straordinario”

Il direttore di 'Sky Sport' Federico Ferri ha parlato del momento del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare

Il direttore di 'Sky Sport' Federico Ferri ha parlato del momento del Napoli ai microfoni dell’emittente satellitare: “Anche se mancano quattro giornate al termine del girone d’andata, si può fare un primo bilancio del campionato. Trovo troppa attenzione sulle inseguitrici e non su ciò che sta facendo il Napoli, non solo nei tanti punti su Milan e Juventus, ma soprattutto sulla dimensione del gioco, superiore in Italia ed in Champions League, affermando una dimensione internazionale. È la squadra meglio organizzata, con le individualità migliori, con il miglior gioco ed il miglior morale: prima di guardare a quello che possono fare le squadre che possono rimontare, il primo dato che ci dà il campionato è che c’è una grande favorita. Primato guadagnato sul campo, tutti i riscontri numerici e qualitativi ci dicono che è la squadra di riferimento.

Si va nella pausa con un segnale chiaro, il rischio per il Napoli è il fermarsi al di là dei calciatori che andranno al Mondiale: c’è la possibilità di continuare il lavoro per Spalletti, ma ritrovare questo ritmo resta il più grande punto interrogativo. E se lo pensiamo per il Napoli, figuriamoci per le altre. Il campionato ci ha detto, finora, che c’è una squadra straordinaria”.