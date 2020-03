Dir. Tuttosport: "Inutile ipotizzare date adesso, sugli allenamenti decidono le autorità"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento il modo più efficace per arginare la diffusione del contagio è quello di rimanere a casa e ottemperare alle norme dello Stato. E' evidente che lo sport si debba rigorosamente attenere a ciò che ci viene impartito per affrontare quest'emergenza. La salute di tutti viene prima del calcio e degli altro sport. Ora il mondo del calcio sta disegnando diversi scenari ed è ovvio che sia così perché prima o poi si uscirà da quest'emergenza".

DATE PER LA RIPRESA? - "E' impossibile ipotizzare date adesso. Nessun tipo di previsione può esser fatta, aspettiamo ogni giorno il bollettino delle 18. La speranza di tutti è quella di tornare alla situazione antecedente all'esplosione del Coronavirus. Nel momento in cui le autorità sanitarie diranno che sarà possibile una pratica sportiva all'aperto e quindi consentiranno di riprendere gli allenamenti, gli allenamenti riprenderanno. Altrimenti è inutile dipingere scenari in una situazione senza precedenti".