Direttore Gazzetta: "Campionato strano, partite decisive a maggio. Nel 2023 sarà Juve diversa"

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete" è intervenuto Stefano Barigelli, direttore de “La Gazzetta dello Sport”: “Il Napoli ha fatto bene il mercato da sempre. È chiaro che quest’anno con l’operazione ringiovanimento c’erano dei dubbi, ma gli acquisti sono stati tutti giusti. Difficile fare un mercato migliore, va detto che è stato bravo Spalletti ad inserirli subito e a dare una fisionomia precisa.

Il Napoli va a Roma per vincere, mentre la Roma si adatta molto all’avversario che ha difronte. Credo che Mourinho cercherà di non perdere e metterà una squadra in grado di contenere il Napoli.

Spalletti e Mourinho sono due allenatori diversi, è una gara interessante da vedere. Vedere queste due squadre occupare le posizioni alte è una ricchezza, visto che il campionato vive questo confronto tra Nord e Centro Sud.

È un campionato strano, ci saranno partite decisive per lo scudetto a Maggio. Assisteremo a due campionati, nel secondo ci sarà una Juve diversa. Abbiamo visto tanti campionati dove i bianconeri hanno fatto grandi recuperi. Le mie quattro per lo scudetto sono: Napoli; Milan; Inter e Juventus".