Direttore Gazzetta: "La differenza tra Napoli e Milan è che una ha azzeccato il mercato e l'altra no"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Barigelli, direttore della “Gazzetta dello Sport”

Penso che il Napoli faccia la sua corsa dopo il Mondiale. Ha un vantaggio enorme rispetto alle altre, però è chiaro che avrà due partite importanti contro Inter e Juventus sarà tutto più chiaro. Se il Napoli dovesse battere la Juventus in casa, che considero un’avversaria molto pericolosa e ci crede, sarebbe più semplice per gli azzurri perché i bianconeri non recupererebbero punti nel primo scorcio. Il Milan a differenza del Napoli fino ad adesso è il club che non ha azzeccato il mercato. Ci si aspettava molto di più dai nuovi arrivi, gli altri erano acquisti di contorno. È un club molto attento alla compatibilità tra entrate ed uscite, qualcosa faranno anche se non so di quanto importante. Per il resto è una squadra che ha avuto infortuni importanti e qualcuno rientrerà dopo il Mondiale. Intanto uno scudetto l’ha vinto.

Mi sembra di poter dire che il club che ci crede di più sia la Juventus, poi da crederci a farlo realmente. Non è che il Napoli ha ottenuto quel vantaggio per fortuna. Per me in questa prima parte è tra le prime 4 squadre d’Europa. Mi sembra che ci siano club che ci credano di meno e altri che ci credano di più. La Juventus recupererà diversi giocatori, come Chiesa e Pogba che se è parente del giocatore che abbiamo visto qualche anno fa può fare la differenza. Se voi pensate alla partita contro la Salernitana e li rimettete alla Juventus, il suo campionato non è tanto diverso da quello del Milan. Il Napoli riparte con i favori sia del pronostico che del gioco e mi auguro che faccia strada in Champions League come le altre italiane”.