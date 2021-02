Direttore Gazzetta: "Scintille ADL-Gattuso non sorprendono, hanno caratteri simili"

Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Vedo un momento di grande confusione. Napoli è un patrimonio di tutto il mondo, anche qui a Milano ci sono tanti tifosi azzurri. A De Laurentiis va riconosciuto il merito di aver riportato la squadra nel grande calcio internazionale. Certo è che il presidente ha il suo carattere e l'allenatore ha lo stesso carattere, per cui non mi sorprende che ci sia stata qualche scintilla. L'importante è che questa scintilla non si trasformi in un incendio. Visto che lassù è tutto aperto, sarebbe un peccato per il Napoli non sfruttare questa situazione".