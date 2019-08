Divieto Juve-Napoli, Pres. Corte d'Appello: "Non si garantisce sicurezza escludendo le persone..."

L'avvocato Piero Sandulli, Presidente della Corte Sportiva d'appello Federale, ha parlato ai microfoni di di Radio Kiss Kiss Napoli: "Divieto nati in Campania? Non ne so molto, ma quello che riesco a rilevare è che il calcio ha bisogno di ponti e non di muri, bisogna accogliere e non respingere. Credo che il calcio non abbia bisogno di chiusure, vicende che rischiano di allontanare, queste vicende legate a discriminazioni territoriali sono sempre molto spiacevoli. Dobbiamo riportare lo sport a quello che è, uno spettacolo, e deve essere goduto da tutti, non possono farsi ripartizioni discriminatorie. Chi deve attrezzare uno spettacolo deve garantire la sicurezza per tutti, ma non lo si fa escludendo".