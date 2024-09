Divieto trasferta ai napoletani, Lucchesi: "Che sconfitta! La norma va rivista..."

vedi letture

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente ex Roma. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Domani chi è la favorita fra Juve e Napoli? E cosa pensi del probabile divieto di trasferta dei tifosi del Napoli? “Queste sono decisioni prese in un momento di emergenza per ottemperare un’ondata di violenza e certe norme sono molto limitative: spero che quanto prima possibile si riveda questa norma, perché il divieto di trasferta è una vera sconfitta. Sarà una bella partita e, per entrambe, vorrà dire tanto. Il Napoli, anche senza fuochi d’artificio, sta iniziando bene, e la Juventus è sopra a tutti insieme all’Inter: è una partita aperta a tutti i risultati: sarà un test indicativo, ma è presto”.

Fonseca già sulla graticola? “La panacea a tutti i mali è la vittoria. Non so se al Milan basterà, c’è un’insoddisfazione latente. Dietro la scelta dell’allenatore è sempre soggettiva. Da quelle parti c’è confusione, e non fa mai bene”.