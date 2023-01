Divieto trasferte, avv. Pisani: "Discriminazione per i tifosi veri, valuterò ricorso al Tar"

"Ma Invito il ministro ad una riflessione seria la generalizzazione della pena può esser una soluzione o un plauso per chi delinque?".

L'avvocato Angelo Pisani, presidente 'Noi Consumatori' ha espresso il suo parare sul divieto di trasferta per i tifosi del Napoli: "Una beffa: punire tutti per premiare i colpevoli! Una discriminazione per i tifosi veri e un premio ai violenti, che hanno ottenuto il loro momento di gloria con la sconfitta delle istituzioni costrette a punire gli onesti pur di far veder che fanno qualcosa , il colmo in uno Stato di diritto .

Conosco bene, e studierò di più , i poteri che l’art 7bis della 401/89 attribuisce al ministro ma non si può sparare nel mucchio per far scappare i colpevoli e colpire gli onesti, altrimenti la prossima volta rischiamo di non avere più tifosi della giustizia. Ma Invito il ministro ad una riflessione seria la generalizzazione della pena può esser una soluzione o un plauso per chi delinque?